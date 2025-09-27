صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرتگال کے سفارتخانے کے وفد کی رمیش سنگھ اروڑہ سے ملاقات

  • لاہور
لاہور(خبر نگار)پاکستان میں پرتگال کے سفارتخانے کے ایک وفد نے صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ وفد کی قیادت مانویل فریڈریکو پنیہیرو ڈا سلوا نے کی۔۔۔

 جبکہ ڈیوڈ توماس پیریرا ریکو ڈی آراکاؤ ، فیصل کبیر اور افتخار فیروز (آنریری قونصل) بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ ملاقات میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے فروغ، ثقافتی تعاون، تعلیم اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے حوالے سے وسیع موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔رمیش سنگھ اروڑہ نے وفد کو وزیراعلیٰ پنجاب کے فلیگ شپ پروگرام ‘مینارٹی کارڈز’ کے بارے میں آگاہ کیا۔

 

