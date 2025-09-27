ورلڈ ٹورازم ڈے 2025پر سیمینار
لاہور (خبر نگار) ڈائریکٹوریٹ آف ٹورازم سروسز (ڈی ٹی ایس) کے زیر اہتمام ورلڈ ٹورازم ڈے 2025 کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاحت اور ہاسپٹلٹی انڈسٹری کے سٹیک ہولڈرز نے بھرپور شرکت کی۔۔۔۔
گزشتہ روز مقامی ہوٹل میں ہونے والے سیمینار کی صدارت سیکرٹری ٹورازم ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کی جبکہ تقریب کا آغاز کنٹرولر ڈی ٹی ایس شمائلہ منظور نے شرکا کو خوش آمدید کہہ کر کیا۔ تقریب میں سیاحت اور ہاسپٹلٹی کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کو تعریفی اسناد بھی پیش کی گئیں۔