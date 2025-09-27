صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈل سکولوں میں ایس ایس ٹی اساتذہ کو ہیڈز تعینات نہ کرنے کا فیصلہ

  • لاہور
مڈل سکولوں میں ایس ایس ٹی اساتذہ کو ہیڈز تعینات نہ کرنے کا فیصلہ

لاہور ( این این آئی) محکمہ تعلیم نے مڈل سکولوں میں ایس ایس ٹی اساتذہ کو ہیڈز کے طور پر تعینات نہ کرنیکا فیصلہ کیا ہے ۔ٹرانسفر راؤنڈ میں ایلیمنٹری سکولوں میں سربراہان کی اسامیاں بلاک کر دی گئی ہیں ۔۔۔۔

ذرائع کے مطابق ٹرانسفر راؤنڈ بند ہونے کے بعد مڈل سکولوں میں ٹیسٹ کے ذریعے ای ایس ٹیز کو ہیڈ تعینات کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پہلے سے تعینات ایس ایس ٹی ہیڈز کو عہدے سے ہٹا کر ہائی سکولوں میں بھیج دیا جائیگا۔بتایا گیا ہے کہ لاہور میں 150سے زائد سکولوں میں ایس ایس ٹی ہیڈز تعینات ہیں۔

 

