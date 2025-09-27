مرکزی مسلم لیگ کی خیمہ بستی میں ایک اور بچی کی پیدائش
لاہور (سیاسی نمائندہ) پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بحالی اور فلاح کے لیے بھرپور ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔۔۔
،سیلاب متاثرہ اضلاع میں خشک راشن، تیار شدہ کھانا، طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، کراچی سے ڈاکٹروں کی ٹیم جلال پور پیر والا پہنچ گئی، خیمہ بستی میں ایک اور بچی کی پیدائش ہوئی ہے ،سی پی او ملتان نے مرکزی مسلم لیگ کی جلال پور خیمہ بستی کا دورہ کیا، خیمہ بستیوں میں نماز جمعہ کی ادائیگی بھی کی گئی۔ سی پی او ملتان صادق ڈوگر، ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز نے خیمہ بستی کا دورہ کیا۔