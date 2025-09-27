صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی مسلم لیگ کی خیمہ بستی میں ایک اور بچی کی پیدائش

  • لاہور
مرکزی مسلم لیگ کی خیمہ بستی میں ایک اور بچی کی پیدائش

لاہور (سیاسی نمائندہ) پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بحالی اور فلاح کے لیے بھرپور ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔۔۔

،سیلاب متاثرہ اضلاع میں خشک راشن، تیار شدہ کھانا، طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، کراچی سے ڈاکٹروں کی ٹیم جلال پور پیر والا پہنچ گئی، خیمہ بستی میں ایک اور بچی کی پیدائش ہوئی ہے ،سی پی او ملتان نے مرکزی مسلم لیگ کی جلال پور خیمہ بستی کا دورہ کیا، خیمہ بستیوں میں نماز جمعہ کی ادائیگی بھی کی گئی۔ سی پی او ملتان صادق ڈوگر، ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز نے خیمہ بستی کا دورہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کیپیٹل ایمرجنسی سروسز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے ، رندھاوا

شہریوں سے مثالی رویہ ،مسائل حل کیے جائیں ،آئی جی

چوہدری نعیم کا پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا دورہ ڈی جی سے ملاقات ،مبارکباد دی

ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ،2فوڈ پوائنٹس کو جرمانے ،8کو نوٹس

آر ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری ،غیر قانونی شیڈز گرا دیئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن