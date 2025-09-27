صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آکسفورڈ اے کیو اے کا 3نئے لازمی نصاب متعارف کرانیکااعلان

  • لاہور
آکسفورڈ اے کیو اے کا 3نئے لازمی نصاب متعارف کرانیکااعلان

لاہور(خبر نگار) تیزی سے ترقی کرتے ہوئے معروف بین الاقوامی امتحانی بورڈ آکسفورڈ اے کیو اے نے پاکستان میں 3 نئے لازمی نصاب آکسفورڈ اے کیو اے انٹرنیشنل جی سی ایس ای اسلامیات، آکسفورڈ اے کیو اے انٹرنیشنل جی سی ایس ای مطالعہ پاکستان اور۔۔۔

 آکسفورڈ اے کیو اے انٹرنیشنل جی سی ایس ای اردو متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے ۔ یہ اقدام پاکستانی طلبہ کے لیے انٹرنیشنل جی سی ایس ای امتحانات کی تیاری میں جدید اور مقامی تناظر سے ہم آہنگ تعلیم فراہم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:سیوریج کی بندش کے باعث ٹیچرز کالونی جوہڑ میں تبدیل،مکینوں کا احتجاج

راہوالی:رکشوں کے خود ساختہ سٹینڈ ،ٹریفک درہم برہم

مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے شرکا کو سیالکوٹ کی تاریخی اور ترقیاتی صورتحال پر بریفنگ

سیلاب سے نقصان کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری :گورنر

اے سی صدر کی کھلی کچہری ، ناقص صفائی پر شکایات کے انبار

مونجی کی خر ید ا ر ی سو چ سمجھ کر نا ہو گی:صدر رائس کلب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن