آکسفورڈ اے کیو اے کا 3نئے لازمی نصاب متعارف کرانیکااعلان
لاہور(خبر نگار) تیزی سے ترقی کرتے ہوئے معروف بین الاقوامی امتحانی بورڈ آکسفورڈ اے کیو اے نے پاکستان میں 3 نئے لازمی نصاب آکسفورڈ اے کیو اے انٹرنیشنل جی سی ایس ای اسلامیات، آکسفورڈ اے کیو اے انٹرنیشنل جی سی ایس ای مطالعہ پاکستان اور۔۔۔
آکسفورڈ اے کیو اے انٹرنیشنل جی سی ایس ای اردو متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے ۔ یہ اقدام پاکستانی طلبہ کے لیے انٹرنیشنل جی سی ایس ای امتحانات کی تیاری میں جدید اور مقامی تناظر سے ہم آہنگ تعلیم فراہم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے ۔