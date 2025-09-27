صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوئے آصل :نجی ہوسٹلز میں چوری کرنیوالے 2ملزم گرفتار

  • لاہور
صوئے آصل :نجی ہوسٹلز میں چوری کرنیوالے 2ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)چوکی صوئے آصل پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے بدوکی کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے مختلف ہوسٹلز میں کمرہ لینے کے بہانے ریکی کر کے موقع پاکر ہوسٹل میں مقیم افراد کی اشیا چرا کر فرار ہو جانے والے ریکارڈ یافتہ ملزمان شہروز اور۔۔۔

 رمضان کو گرفتار کر کے ملزمان سے چوری شدہ لیپ ٹاپ، 3 موٹر سائیکلیں،گھڑی 2 موبائل، 31 ہزار نقدی، 2 پستول و گولیاں برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ۔دریں اثنا نواں کوٹ پولیس نے کارروائی کے دوران چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمہ آسیہ کو کیمروں کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ آسیہ سنار کی دکان پر جاتی، موقع دیکھ کر وہاں سے سونے کی چیزیں چوری کرتی تھی ۔پولیس کوملنے والی فوٹیجز میں ملزمہ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں سنار کی دکان سے انگوٹھی چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

 

