فوڈ اتھارٹی:300کلو مردہ مرغیاں تلف ،ملزم گرفتار

  • لاہور
فوڈ اتھارٹی:300کلو مردہ مرغیاں تلف ،ملزم گرفتار

لاہور(اے پی پی)فوڈ سیفٹی ٹیموں نے جیون پورہ میں کارروائی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر مردہ مرغیوں کی ترسیل ناکام بنادی جس میں 300کلو مردہ مرغیاں تلف کردی ،جبکہ جعلسازی کا گھنانا دھندہ کرنے پر مقدمہ درج اور1ملزم گرفتارکرادیا گیا۔۔۔

۔تفصیلات کے مطابق چیکنگ کے دوران سپلائر پک اپ سے مردہ مرغیاں برآمد ہونے پر کارروائی عمل میں لائی گئی،مردہ مرغیاں بوریوں میں بند کر کے چھپا کر رکھی گئی تھی، انتہائی لازم ریکارڈ اور ضروری دستاویزات عدم موجود پائی گئی،موقع پر ویٹرنری سپیشلسٹ نے مرغیوں کو تفصیلی جائزہ کے بعد مضر صحت قرار دیا،مردہ مرغیوں کا گوشت تیار کر کے سپلائی کیا جانا تھا۔ 

 

