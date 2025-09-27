صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹک ٹاکر عائشہ جٹ سے زیادتی کیس ،ملزم کی ضمانت کی توثیق

  • لاہور
لاہور( کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ میں ٹک ٹاکر عائشہ جٹ کے ساتھ زیادتی کیس ملزم کی عبوری ضمانت منظور کی توثیق کردی ۔لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس جواد ظفر کی عدالت میں ٹک ٹاکر عائشہ جٹ کے۔۔۔

 ساتھ زیادتی کیس میں ملزم سلمان حیدر کی قبل از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ۔جسٹس جواد ظفر نے ایس پی انویسٹی گیشن سے پوچھا کہ ملزم کا جرم بنتا ہے یا نہیں ،پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ ملزم کے صرف چیٹ کے علاوہ کوئی شواہد نہیں ہیں۔ہمیں کوئی گرفتاری مطلوب نہیں ہے ۔

 

