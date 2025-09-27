صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

355 کالجز کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنیکا فیصلہ

  • لاہور
355 کالجز کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنیکا فیصلہ

لاہور (خبر نگار) محکمہ ہائر نے ایک بڑے تعلیمی اور توانائی منصوبے کے تحت صوبے کے تمام بڑے کالجز کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کے 355 کالجز کو اڑھائی سال کے اندر اندر سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔۔۔

 منصوبے کے پہلے مرحلے میں 47 کالجز کو سولر پر منتقل کیا جائے گا، دوسرے سال مزید 155 کالجز جبکہ تیسرے مرحلے میں باقی کالجز کو اس نظام سے منسلک کر دیا جائے گا۔محکمہ انرجی پنجاب اس منصوبے پر عملدرآمد کرے گا جبکہ کالجز کو بجلی کے بلوں کی مد میں ملنے والے فنڈز سولر کی تنصیب کے اخراجات کے طور پر محکمہ انرجی کو منتقل کیے جائیں گے ۔ سولر پراجیکٹ کی لاگت دو سے تین سال میں پوری ہو جائے گی جس کے بعد حکومت کو سالانہ اربوں روپے کا مالی فائدہ حاصل ہوگا۔یہ منصوبہ ان گرڈ سسٹم کے تحت چلایا جائے گا۔ دن کے اوقات میں کالجز اپنی ضرورت کے مطابق بجلی استعمال کریں گے ، جبکہ اضافی بجلی نیشنل گرڈ کو فراہم کر دی جائے گی جس کے فنڈز براہِ راست حکومت پنجاب کو موصول ہوں گے ۔اس حوالے سے جلد ہی محکمہ ہائر ایجوکیشن اور محکمہ انرجی کے درمیان ایم او یو پر دستخط ہوں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی ڈے،حساس مقامات کی نگرانی کا فیصلہ

ضلعی الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس،مردم شماری نتائج پیش

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودھا کا شاہ پور کچہری کا دورہ

ڈپٹی کمشنر میانوالی کا افغان مہا جرین کیمپ کوٹ چاندنہ کا دورہ

یونیورسٹی آف سرگودھا اور الجزائر کی یونیورسٹی میں مفاہمت کی یادداشت پردستخط

کمشنر کا نوٹس،اقبال کالونی کی لائٹس صرف 8گھنٹوں میں فعال

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن