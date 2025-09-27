برائلر فیڈ کی قیمتوں میں اضافہ
لاہور( کامرس رپورٹر) پولٹری انڈسٹری کے لئے برائلر فیڈ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہر فیڈ بیگ کی قیمت میں 310روپے اضافہ کیا گیا۔ ڈی جی لائیو سٹاک ڈاکٹر سجاد حسین نے کہاہے کہ پولٹری فارمرز دبائو کا شکار ہیں، اس لئے فیڈ کی قیمت میں ابھی کم اضافہ کیا ہے ـ۔
پولٹری انڈسٹری کے لئے برائلر فیڈ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہر فیڈ بیگ کی قیمت میں 310روپے اضافہ کیا گیا۔ ڈی جی لائیو سٹاک ڈاکٹر سجاد حسین نے کہاہے کہ پولٹری فارمرز دبائو کا شکار ہیں، اس لئے فیڈ کی قیمت میں ابھی کم اضافہ کیا ہے ـ۔