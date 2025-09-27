رجسٹریشن کی نئی پالیسی، پرکشش نمبر اُونے پونے نیلام
لاہور (آن لائن)گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر پر اب مالک کے نام پر نمبر جاری ہونے لگے ہیں جس کے باعث پرکشش نمبر اُونے پونے داموں فروخت ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر محکمہ ایکسائز نے نئی پالیسی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے ۔۔۔
ایڈیشنل ڈی جی ایکسائز رضوان شیروانی نے بتایا کہ روزانہ تقریباً دس ہزار موٹر سائیکلوں اور تین ہزار گاڑیوں کے نمبرز جاری کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موٹر سائیکلوں کی ایک سیریز اور گاڑیوں کی تین سیریز روزانہ مکمل ہو جاتی ہیں جس کے باعث زیادہ سیریز شروع ہونے لگی ہیں۔ایکسائز حکام کے مطابق بار بار پرکشش نمبروں کی نیلامی کے نتیجے میں ای آکشن کے ذریعے ریزرو قیمتیں بھی نچلی سطح تک گر گئی ہیں۔