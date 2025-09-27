پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مکمل معمول پر آ گیا
لاہور(سہیل احمد قیصر)پنجاب میں تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مکمل طور پر معمول پر آ گیا ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب بھر میں شدید تباہی پھیلانے کے بعد دریائے راوی، ستلج اور چناب میں پانی کا بہاؤ بالکل معمول پر آگیاہے ۔۔۔۔
دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 33 ہزار خانکی ہیڈ ورکس پر 31 ہزار قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 24 ہزاراور ہیڈ تریموں کے مقام پر پانی کا بہاؤ 17 ہزار کیوسک رہا۔ دریائے راوی میں پھر سے وہی صورت حال پیدا ہورہی ہے جو سال کے بیشتر دنوں میں دکھائی دیتی ہے کہ راوی میں پانی کا بہاؤ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ،صورت حال کے حوالے سے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات جاری ہیں ،نقصانات کا حتمی تخمینہ لگانے کے لیے سروے کا آغاز کیا جاچکا ہے جس کے مکمل ہونے کے بعد بحالی پیکیج پر عمل درآمد شروع کردیا جائے گا۔