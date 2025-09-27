صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مکمل معمول پر آ گیا

  • لاہور
پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مکمل معمول پر آ گیا

لاہور(سہیل احمد قیصر)پنجاب میں تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ مکمل طور پر معمول پر آ گیا ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب بھر میں شدید تباہی پھیلانے کے بعد دریائے راوی، ستلج اور چناب میں پانی کا بہاؤ بالکل معمول پر آگیاہے ۔۔۔۔

دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 33 ہزار خانکی ہیڈ ورکس پر 31 ہزار قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 24 ہزاراور ہیڈ تریموں کے مقام پر پانی کا بہاؤ 17 ہزار کیوسک رہا۔ دریائے راوی میں پھر سے وہی صورت حال پیدا ہورہی ہے جو سال کے بیشتر دنوں میں دکھائی دیتی ہے کہ راوی میں پانی کا بہاؤ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ،صورت حال کے حوالے سے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات جاری ہیں ،نقصانات کا حتمی تخمینہ لگانے کے لیے سروے کا آغاز کیا جاچکا ہے جس کے مکمل ہونے کے بعد بحالی پیکیج پر عمل درآمد شروع کردیا جائے گا۔ 

 

