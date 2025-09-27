صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ، 8 نکاتی ایجنڈہ کی منظوری

  • لاہور
کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ، 8 نکاتی ایجنڈہ کی منظوری

لاہور (سپیشل رپورٹر)وزیر خزانہ وزیر برائے پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان کی زیر صدارت کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے امور قانون سازی و نجکاری کا 24 واں اجلاس گزشتہ روز اول سیکرٹریٹ لاہور کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔۔۔

اجلاس میں مختلف محکموں کی جانب سے 8 نکاتی ایجنڈہ کی منظوری دی گئی جس میں پر امن احتجاج کے حق کے ایکٹ 2024 پر قانون سازی کے ذریعے مینجمنٹ فورس کے قیام کی منظوری، وقف، ٹرسٹ اور کوآپریٹو سوسائٹیز (مانیٹرنگ) ایکٹ کے تحت لیگل فریم ورک کی تیاری شامل تھی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کیپیٹل ایمرجنسی سروسز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے ، رندھاوا

شہریوں سے مثالی رویہ ،مسائل حل کیے جائیں ،آئی جی

چوہدری نعیم کا پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا دورہ ڈی جی سے ملاقات ،مبارکباد دی

ایف بی آر کا اسٹیٹ بینک میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ،2فوڈ پوائنٹس کو جرمانے ،8کو نوٹس

آر ڈی اے کا تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری ،غیر قانونی شیڈز گرا دیئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن