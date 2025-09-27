کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ، 8 نکاتی ایجنڈہ کی منظوری
لاہور (سپیشل رپورٹر)وزیر خزانہ وزیر برائے پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان کی زیر صدارت کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے امور قانون سازی و نجکاری کا 24 واں اجلاس گزشتہ روز اول سیکرٹریٹ لاہور کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں مختلف محکموں کی جانب سے 8 نکاتی ایجنڈہ کی منظوری دی گئی جس میں پر امن احتجاج کے حق کے ایکٹ 2024 پر قانون سازی کے ذریعے مینجمنٹ فورس کے قیام کی منظوری، وقف، ٹرسٹ اور کوآپریٹو سوسائٹیز (مانیٹرنگ) ایکٹ کے تحت لیگل فریم ورک کی تیاری شامل تھی ۔