فلک جاوید کاجسمانی ریمانڈ ، این سی سی آئی اے کو دوبارہ نوٹسز
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور کی سیشن کورٹ نے سوشل ایکٹیوسٹ فلک جاوید کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف دائر اپیل پر سماعت،عدالت نے دوبارہ این سی سی آئی اے کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کرلیا۔
ایڈیشنل سیشن جج نے فلک جاوید کی اپیل پر سماعت کی اپیل میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حقائق کے برعکس ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔قانون میں ڈکیتی اور قتل کے مقدمے میں خاتون کا جسمانی ریمانڈ دیا جاتا ہے ،اپیل کنندہ نے استدعا کی کہ عدالت مجسٹریٹ کے جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دینے کا حکم دے ،جج کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت ڈیوٹی جج نے کی۔