صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہزاروں میونسپل اساتذہ 20 سال سے ترقی سے محروم

  • لاہور
ہزاروں میونسپل اساتذہ 20 سال سے ترقی سے محروم

لاہور(خبر نگار)پنجاب بھر کے ہزاروں میونسپل کیڈر اساتذہ 20 سالوں سے ترقیوں سے محروم ہیں۔آخری بار 9 میونسپل کیڈر اساتذہ کو ترقیاں دی گئی تھیں۔

سیکرٹری ایجوکیشن اور عدلیہ کے واضح احکامات کے باوجود ایس ایس ٹی اساتذہ کوبطور ہیڈز ترقیاں نہیں دی جارہیں،ڈیڑھ سال سے ڈی پی آئی سیکنڈری کیجانب سے ٹیچرز کی سنیارٹی لسٹ کو نوٹیفائی نہیں کیا جارہا ،میونسپل اساتذہ کو فی الفور ترقیاں نہ دی گئیں تو بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا،میونسپل کیڈر اساتذہ کی تمام نمائندہ تنظیموں کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔اجلاس میں چیئرمین اسحاق کمیانہ انعام اللہ بھٹی،اشفاق یونس اور اسلم گھمن ۔آصف گوہر،اللہ رکھا،شوکت رشید،رانا ندیم،شکیل انور اور خالدمحمودنے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گلیوں میں لٹکتے تار اور ننگے جوڑ،زندگیوں کو خطرہ،شہریوں کا احتجاج

سیلاب سے نقصانات کا سروے ،ڈپٹی کمشنر گجرات کامختلف دیہات کا دورہ

گلہ آرائناں والا سکول کی دیوار کے ساتھ ماڈل بازار کا قیام

سیالکوٹ :سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم

گورنر پنجاب سے فارن سٹڈی کنسلٹنٹس ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

حافظ آباد:ضلع کونسل کے ریٹائرڈ ملازمین کے اعزاز میں الوداعی تقریب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل