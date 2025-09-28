ہزاروں میونسپل اساتذہ 20 سال سے ترقی سے محروم
لاہور(خبر نگار)پنجاب بھر کے ہزاروں میونسپل کیڈر اساتذہ 20 سالوں سے ترقیوں سے محروم ہیں۔آخری بار 9 میونسپل کیڈر اساتذہ کو ترقیاں دی گئی تھیں۔
سیکرٹری ایجوکیشن اور عدلیہ کے واضح احکامات کے باوجود ایس ایس ٹی اساتذہ کوبطور ہیڈز ترقیاں نہیں دی جارہیں،ڈیڑھ سال سے ڈی پی آئی سیکنڈری کیجانب سے ٹیچرز کی سنیارٹی لسٹ کو نوٹیفائی نہیں کیا جارہا ،میونسپل اساتذہ کو فی الفور ترقیاں نہ دی گئیں تو بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا،میونسپل کیڈر اساتذہ کی تمام نمائندہ تنظیموں کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔اجلاس میں چیئرمین اسحاق کمیانہ انعام اللہ بھٹی،اشفاق یونس اور اسلم گھمن ۔آصف گوہر،اللہ رکھا،شوکت رشید،رانا ندیم،شکیل انور اور خالدمحمودنے شرکت کی۔