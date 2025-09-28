صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ون وے کی خلاف ورزی پر29ہزارشہریوں کو چالان ٹکٹ جاری

  • لاہور
ون وے کی خلاف ورزی پر29ہزارشہریوں کو چالان ٹکٹ جاری

لاہور (این این آئی) ٹریفک پولیس کی جانب سے حادثات کی روک تھام ،ون وے کی خلاف ورزیوں پرکارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔

رواں ماہ ون وے کی خلاف ورزیوں پر کارروائیوں میں 197فیصد اضافہ ہوا،ون وے کی خلاف ورزیوں پر29ہزار 704شہریوں کو چالان ٹکٹ جاری کیے گئے ۔گزشتہ ماہ 15ہزار شہریوں کو چالان ٹکٹ جاری کیے گئے تھے ۔ٹریفک پولیس لاہور نے ون وے کی خلاف ورزیوں پر 10ہزار چالان کئے۔ تمام سی ٹی اوز، ڈی ٹی اوز خصوصی اقدامات کریں، ون وے کی خلاف ورزی روکنے کیلئے ٹیمیں فیلڈ میں متحرک کریں۔

