مختلف علاقوں میں حادثات کے دوران 3 افراد جاں بحق

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)مختلف علاقوں میں حادثات کے دوران 3 افراد جاں بحق ہوگئے۔تفصیلات کے مطابق گڑھی شاہو انڈیا پھاٹک کے قریب ٹرین کی زد میں آ کر 56 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔

 56سالہ شہری ریلوے لائن عبور کر رہا تھا کہ اچانک ٹرین کی زد میں آ کر موقع پر ہی دم توڑ گیا،متوفی کی شناخت اعجاز کے نام سے ہوئی ہے ، جس کی عمر 56 برس بتائی جاتی ہے ،پولیس نے لاش کو قبضہ میں لیکر مردہ خانے میں منتقل کرکے مزید کارروائی شروع کردی۔دریں اثنا بھگت پورہ شہباز بند روڈ پر پیش آنے والے افسوسناک ٹریفک حادثے میں ایک شخص گلفام جاں بحق جبکہ دو افراد زخمی ہو گئے ۔ حادثہ لوڈر رکشہ اور موٹرسائیکل کے درمیان پیش آیا، حادثے میں شدید زخمی ہونے والے ایک شخص کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد دی گئی، جبکہ دوسرے زخمی کو کوٹ خواجہ سعید ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔علاوہ ازیں آزادی فلائی اوور میں ٹریفک حادثہ بس اور موٹر بائیک کے مابین ہوا ، حادثے میں40 سالہ حافظ محمد طارق جاں بحق ہوگیا۔

