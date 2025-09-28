ہائیرکاہونہار طلبہ کیلئے سکالرشپ پروگرام کا آغاز
لاہور(سٹاف رپورٹر)ہائیر پاکستان ہمیشہ سے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تعلیم قومی ترقی کی بنیاد ہے اور اسی سوچ کے تحت ملک بھر کے طلبہ کی مدد کے لیے مؤثر اقدامات کرتا رہا ہے۔
اسی نظریہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہائیر نے اب کراچی یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک کیا ہے تاکہ ضرورت پر مبنی سکالرشپس فراہم کی جا سکیں اور یہ اقدام نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے سفر میں ایک اور سنگِ میل ہے ۔اس شراکت داری کے تحت ہائیر 65 لاکھ روپے مالیت کی سکالرشپس فراہم کرے گا، جس سے پانچ مختلف شعبوں کے 100 طلبہ کو دو سال کی مدت میں سپورٹ کیا جائے گا۔