صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیرکاہونہار طلبہ کیلئے سکالرشپ پروگرام کا آغاز

  • لاہور
ہائیرکاہونہار طلبہ کیلئے سکالرشپ پروگرام کا آغاز

لاہور(سٹاف رپورٹر)ہائیر پاکستان ہمیشہ سے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تعلیم قومی ترقی کی بنیاد ہے اور اسی سوچ کے تحت ملک بھر کے طلبہ کی مدد کے لیے مؤثر اقدامات کرتا رہا ہے۔

اسی نظریہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہائیر نے اب کراچی یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک کیا ہے تاکہ ضرورت پر مبنی سکالرشپس فراہم کی جا سکیں اور یہ اقدام نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے سفر میں ایک اور سنگِ میل ہے ۔اس شراکت داری کے تحت ہائیر 65 لاکھ روپے مالیت کی سکالرشپس فراہم کرے گا، جس سے پانچ مختلف شعبوں کے 100 طلبہ کو دو سال کی مدت میں سپورٹ کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل