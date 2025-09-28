سیف سٹی کیمروں سے سمگلنگ و ذخیرہ اندوزی کی 24گھنٹے نگرانی
لاہور(کرائم رپورٹر)پنجاب بھر میں سیف سٹی کیمروں کے ذریعے سمگلنگ و ذخیرہ اندوزی کی 24 گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے۔
مستنصر فیروز کے مطابق اب تک کیمروں کے ذریعے 16 ہزار سے زائد الرٹس جاری کیے گئے جبکہ 45 مشتبہ گاڑیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 500 سے زائد سمارٹ کیمروں کے ذریعے صوبے کے بارڈر پوائنٹس اور حساس مقامات کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ،اس موقع پر سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید نے کہا کہ سیف سٹی کی جدید ٹیکنالوجی سمگلنگ اور ناجائز منافع خوری کی روک تھام میں نہایت مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔