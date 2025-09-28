چڑیا گھر میں 6 بلیک منگابی بندروں کی آمد
لاہور (لیڈی رپورٹر) چڑیا گھر میں چھ بلیک منگابی بندروں کی آمد،بلیک منگا بی اپنی منفرد شکل اور شرارتوں کے باعث بچوں کی خاص توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔
افریقہ کے گھنے جنگلات سے تعلق رکھنے والے یہ بندر زیادہ تر پھل، بیج، پتے اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔بلیک منگابی عموماً گروپ کی شکل میں رہتے ہیں اور اپنی تیز حرکتوں اور کھیل کود کی وجہ سے دیکھنے والوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ بلیک منگابی جانور نہایت خوبصورت ہیں، پہلے چڑیا گھر میں براؤن رنگ کے بندر دیکھنے کو ملتے تھے لیکن اب سیاہ رنگ کے بندر بھی شامل ہو گئے ہیں۔ننھے بچے نے بلیک منگابی بندروں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔