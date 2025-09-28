صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پبلک سروس کمیشن کے 7 ڈویژنز میں امتحانی سنٹر قائم

  • لاہور
پبلک سروس کمیشن کے 7 ڈویژنز میں امتحانی سنٹر قائم

لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن کے زیر انتظام اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے فیز ٹو۔اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو اور دیگر اسامیوں کے لیے پنجاب بھر سے تقریبا ً48ہزار امیدوار امتحانات دے رہے ہیں۔

لاہور سمیت پنجاب کی سات ڈویژنز میں امتحانی سنٹر قائم کر دیے گئے ۔دو روزہ امتحانات کے پہلے روز چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل (ر)محمد عبدالعزیز کی ہدایت پر ممبران پنجاب پبلک سروس کمیشن محمد صدیق شیخ، ذوالفقار احمد گھمن ،میجر جنرل (ر)محمد ارشاد ،ڈاکٹر سرفراز احمد وڑائچ نے امتحانی سنٹرز کا دورہ کیا اور امتحانات کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ ، پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز ، موٹرویز پر گرانفروشی ، دوگنا دام وصولی جاری

مجسٹریٹس گرانفروشی کیخلاف عملی اقدامات کریں:علی اکبر

کامیابی کیلئے حضور ؐ کی سیرت پر عمل کرناہوگا:بدر منیر کانفرنس

فوڈ بزنس آپریٹرزکیلئے معیاری خوراک سے متعلق آگاہی مہم

کینسر کے حوالے سے چلڈرن ہسپتال میں آگاہی سیمینار

فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ RSK کمبائن کلب نے جیت لیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل