پبلک سروس کمیشن کے 7 ڈویژنز میں امتحانی سنٹر قائم
لاہور(خبر نگار)پنجاب پبلک سروس کمیشن کے زیر انتظام اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایل ڈی اے فیز ٹو۔اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو اور دیگر اسامیوں کے لیے پنجاب بھر سے تقریبا ً48ہزار امیدوار امتحانات دے رہے ہیں۔
لاہور سمیت پنجاب کی سات ڈویژنز میں امتحانی سنٹر قائم کر دیے گئے ۔دو روزہ امتحانات کے پہلے روز چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل (ر)محمد عبدالعزیز کی ہدایت پر ممبران پنجاب پبلک سروس کمیشن محمد صدیق شیخ، ذوالفقار احمد گھمن ،میجر جنرل (ر)محمد ارشاد ،ڈاکٹر سرفراز احمد وڑائچ نے امتحانی سنٹرز کا دورہ کیا اور امتحانات کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔