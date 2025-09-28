صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہر طوطے کی رجسٹریشن لازمی، 1 ہزار فیس مقرر

  • لاہور
ہر طوطے کی رجسٹریشن لازمی، 1 ہزار فیس مقرر

لاہور(لیڈی رپورٹر)محکمہ وائلڈ لائف نے نئی پالیسی متعارف کرا دی ہے جسکے تحت اب پنجاب میں شوقیہ یا گھریلو سطح پر رکھے جانیوالے ہر طوطے کی رجسٹریشن لازمی ہوگی۔

رجسٹریشن وائلڈ لائف پاس ایپ کے ذریعے کرائی جا سکے گی اور فیس ایک ہزار روپے فی برڈ مقرر کی گئی ہے ۔ رجسٹریشن کے بعد ہر پرندے کو ایک شناختی رنگ پہنایا جائیگا جبکہ اگر ان طوطوں سے بچے پیدا ہونگے تو ان کی الگ رجسٹریشن بھی کرانی ہوگی۔وائلڈ لائف کی نئی رجسٹریشن پالیسی سے نہ صرف درست ڈیٹا بیس تیار ہوگا بلکہ خطرے سے دوچار اقسام کے تحفظ میں بھی مدد ملے گی۔

