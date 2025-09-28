صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چودھری رحمت علی سکولز کی تنظیم نو کی تکمیل پر تقریب

  لاہور
چودھری رحمت علی سکولز کی تنظیم نو کی تکمیل پر تقریب

لاہور(سٹاف رپورٹر)چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ ٹاؤن شپ لاہور کے تعلیمی اداروں چودھری رحمت علی سکولز کی کامیاب تنظیم نو کی تکمیل پر تقریب منعقد کی گئی۔

پری سکول ، گرلز ہائی سکول اور بوائز ہائی سکول کی انتظامیہ اور فیکلٹی نے شرکت کی۔ چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری خالد محمود رسول نے ٹرسٹ سکولوں کی تیس سال سے زائد کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس موقعہ پر سکولز پرنسپل نجم الصباح، تینوں سکولوں کے ہیڈز، منیجر ایم آئی ایس آصف علی اور منیجر سی آر ڈی زاہد رفیق ، سافٹ ویئرہاؤس کے سینئر منیجر عبد الواحد نے بھی خطاب کیا۔

