چودھری رحمت علی سکولز کی تنظیم نو کی تکمیل پر تقریب
لاہور(سٹاف رپورٹر)چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ ٹاؤن شپ لاہور کے تعلیمی اداروں چودھری رحمت علی سکولز کی کامیاب تنظیم نو کی تکمیل پر تقریب منعقد کی گئی۔
پری سکول ، گرلز ہائی سکول اور بوائز ہائی سکول کی انتظامیہ اور فیکلٹی نے شرکت کی۔ چودھری رحمت علی میموریل ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری خالد محمود رسول نے ٹرسٹ سکولوں کی تیس سال سے زائد کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس موقعہ پر سکولز پرنسپل نجم الصباح، تینوں سکولوں کے ہیڈز، منیجر ایم آئی ایس آصف علی اور منیجر سی آر ڈی زاہد رفیق ، سافٹ ویئرہاؤس کے سینئر منیجر عبد الواحد نے بھی خطاب کیا۔