صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی شاہراہیں خستہ حالی کاشکار، ٹریفک روانی متاثر

  • لاہور
مرکزی شاہراہیں خستہ حالی کاشکار، ٹریفک روانی متاثر

لاہور(شیخ زین العابدین)لاہور کی مرکزی سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں۔کہیں کارپٹنگ اکھڑ چکی ہے تو کہیں مین ہولز کھلے چھوڑ دیے گئے ہیں۔

ترقیاتی اداروں کی عدم توجہی سے ٹریفک روانی بھی متاثر ہے اور آلودگی میں اضافہ بھی ہورہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں ترقیاتی اداروں کی عدم توجہی نے سڑکوں کی حالت زار کو نمایاں کر دیا ہے ۔جہاں کہیں بھی کوئی سڑک اکھڑتی ہے یا گڑھا پڑتا ہے ، وہ کئی کئی مہینوں تک اسی حال میں رہتا ہے ۔لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی، ٹیپا اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن کا ناکارہ انتظام شہریوں کے لیے مشکلات بڑھا رہا ہے ۔ ریلوے سٹیشن کو مال روڈ سے ملانے والی اہم سڑکوں پر لاتعداد گڑھے پڑ چکے ہیں جو ٹریفک روانی میں مسلسل رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔سندر داس روڈ، جسے ٹھنڈی سڑک کہا جاتا ہے ، وہاں درجنوں گڑھے پبلک ٹرانسپورٹ اور نجی گاڑیوں دونوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ایبٹ روڈ پر جگہ جگہ گڑھے اور ٹوٹے ہوئے مین ہولز نہ صرف گاڑیوں کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ کاروباری سرگرمیوں اور مال برداری میں بھی رکاوٹ ہیں۔شملہ پہاڑی کے گردونواح میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انتظامیہ ، پولیس کی غفلت سے بس اڈوں کی کینٹینز ، موٹرویز پر گرانفروشی ، دوگنا دام وصولی جاری

مجسٹریٹس گرانفروشی کیخلاف عملی اقدامات کریں:علی اکبر

کامیابی کیلئے حضور ؐ کی سیرت پر عمل کرناہوگا:بدر منیر کانفرنس

فوڈ بزنس آپریٹرزکیلئے معیاری خوراک سے متعلق آگاہی مہم

کینسر کے حوالے سے چلڈرن ہسپتال میں آگاہی سیمینار

فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ RSK کمبائن کلب نے جیت لیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل