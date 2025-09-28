مرکزی شاہراہیں خستہ حالی کاشکار، ٹریفک روانی متاثر
لاہور(شیخ زین العابدین)لاہور کی مرکزی سڑکیں خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں۔کہیں کارپٹنگ اکھڑ چکی ہے تو کہیں مین ہولز کھلے چھوڑ دیے گئے ہیں۔
ترقیاتی اداروں کی عدم توجہی سے ٹریفک روانی بھی متاثر ہے اور آلودگی میں اضافہ بھی ہورہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں ترقیاتی اداروں کی عدم توجہی نے سڑکوں کی حالت زار کو نمایاں کر دیا ہے ۔جہاں کہیں بھی کوئی سڑک اکھڑتی ہے یا گڑھا پڑتا ہے ، وہ کئی کئی مہینوں تک اسی حال میں رہتا ہے ۔لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی، ٹیپا اور میٹرو پولیٹن کارپوریشن کا ناکارہ انتظام شہریوں کے لیے مشکلات بڑھا رہا ہے ۔ ریلوے سٹیشن کو مال روڈ سے ملانے والی اہم سڑکوں پر لاتعداد گڑھے پڑ چکے ہیں جو ٹریفک روانی میں مسلسل رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔سندر داس روڈ، جسے ٹھنڈی سڑک کہا جاتا ہے ، وہاں درجنوں گڑھے پبلک ٹرانسپورٹ اور نجی گاڑیوں دونوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ایبٹ روڈ پر جگہ جگہ گڑھے اور ٹوٹے ہوئے مین ہولز نہ صرف گاڑیوں کے لیے نقصان دہ ہیں بلکہ کاروباری سرگرمیوں اور مال برداری میں بھی رکاوٹ ہیں۔شملہ پہاڑی کے گردونواح میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔