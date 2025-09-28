نیتن یاہو کا جنرل اسمبلی میں خطاب شرمناک : جماعت اسلامی
لاہور(این این آئی)امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی محمد جاوید قصوری نے کہا ہے کہ غزہ کے نہتے مسلمانوں، بشمول خواتین اور معصوم بچوں کے قاتل ‘‘نیتن یاہو’’ کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب شرمناک اقدام ہے۔
اسرائیل نے غزہ میں جس ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کی ہے اس کی مثال دنیا میں بہت کم ملتی ہے، اسرائیل ایک نا جائز ریاست ہے جس کا وجود عالم اسلام کے لئے سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز لاہور اور چیچہ وطنی میں مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔