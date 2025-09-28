سوشل ویلفیئر: 6408 معاون آلات تقسیم
لاہور (لیڈی رپورٹر)صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ اب تک 6,408معاون آلات تقسیم کیے جا چکے ہیں۔۔۔
جن میں 2,066 اسسٹنٹ کنٹرولڈ وہیل چیئرز، 1,995ایکٹیو یوز وہیل چیئرز، 902پیڈیئٹرک وہیل چیئرز، 709سفید چھڑیاں، 217ٹرائی سائیکلز، 162واکنگ فریم/واکرز، 108 موبائل ٹوائلٹ چیئرز اور 86 ڈیجیٹل ہیرنگ ایڈز شامل ہیں۔انہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مقصد معذور افراد کو معاشرے کا فعال اور پروڈکٹیو شہری بنانا ہے ۔ یہ آلات نہ صرف انہیں خودمختاری فراہم کر رہے ہیں بلکہ ان کے اعتماد میں بھی اضافہ کر رہے ہیں۔