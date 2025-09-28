صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورکرز ویلفیئر سکولوں کی بسوں میں کیمروں کی تنصیب شروع

  • لاہور
ورکرز ویلفیئر سکولوں کی بسوں میں کیمروں کی تنصیب شروع

لاہور(خبرنگار)سکول ٹرانسپورٹ میں کیمروں کی تنصیب کا کام شروع کر دیا گیا۔صوبائی وزیر لیبر و افرادی قوت پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر کی ہدایت پر پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ نے کام شروع کیا۔

صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ محنت کشوں کے بچوں کو گھر سے سکول اور سکول سے گھر تک مکمل تحفظ دیا جائے گا،پنجاب بھر میں موجود 73 ورکرز ویلفیئر سکولوں کی بسوں میں کیمروں کی تنصیب ہوگی،کیمروں کی مدد سے ریئل ٹائم رپورٹنگ ہوگی،تمام بسوں میں کیمروں کی تنصیب کے عمل کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیمروں کی مدد سے بس سٹاف کے بچوں کے ساتھ رویہ پر بھی نظر رکھی جائے گی،محنت کشوں کے بچوں کو مفت یونیفارم دیں گے ،50 ہزار سے زائد محنت کشوں کے بچے ورکرز ویلفیئر سکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

1لاکھ 48ہزار سیلاب متاثرین کی بجلی بحال،43فیڈرز مکمل فعال

صحت دشمنوں کیخلاف گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے

ڈپٹی کمشنر نے فلڈ سروے ٹیموں سے حلف لے لیا

انسداد ڈینگی‘ناقص کارکردگی پر ڈی سی کا اظہار برہمی

ایڈیشنل سیشن جج ملک امان اللہ خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب

قدرتی آفات اداروں کیلئے کڑا امتحان ،ڈاکٹر کلثوم پراچہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کو آگے بڑھنا ہے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
واشنگٹن کی تھپکی متعدد بار دیکھی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مودی کا شکریہ‘ خان کی سوری
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی عسکری قوت اور سفارتی برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
موسلادھار کامیابیاں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
لداخ مودی کے ہاتھ سے نکل گیا؟
محمد عبداللہ حمید گل