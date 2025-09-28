14اضلاع میں واٹر سپلائی ، سیوریج ماسٹر پلان بنانیکا فیصلہ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)پنجاب حکومت نے صوبے کے 14اضلاع میں واٹر سپلائی اور سیوریج ماسٹر پلان کی تشکیل کا فیصلہ کر لیا جو محکمہ ہاؤسنگ اور لوکل گورنمنٹ کے اشتراک سے 6 ماہ کے اندر مکمل کیا جائے گا۔
سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی ہدایت پر پراجیکٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو باضابطہ خط ارسال کیا گیا ہے جس میں تمام اضلاع کی واسا ایجنسیوں کے مینیجنگ ڈائریکٹرز کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے ۔خط میں کہا گیا ہے کہ تمام اضلاع میں موجودہ واٹر سپلائی، سیوریج اور برساتی نالوں کے نظام کا مکمل جائزہ لیا جائے گا۔ ساتھ ہی موسمیاتی اثرات کے پیش نظر جدید پلاننگ فریم ورک بنانے ، مرحلہ وار مالیاتی منصوبہ تشکیل دینے اور واسا ایجنسیوں کی استعداد کار اور ادارہ جاتی مضبوطی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت بھی دی گئی ہے ۔محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق نئے تشکیل کردہ واسا اداروں کو بتدریج مضبوط کیا جا رہا ہے اور متعلقہ اداروں کے باہمی اشتراک سے پلاننگ اور ترقیاتی منصوبہ بندی میں بہتری آ رہی ہے ۔ ان اضلاع میں ڈی جی خان، سرگودھا، بہاولپور، ساہیوال، سیالکوٹ، حافظ آباد، جہلم، رحیم یار خان، جھنگ، اوکاڑہ، گجرات، شیخوپورہ، مری اور ننکانہ صاحب شامل ہیں۔