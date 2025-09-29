شہر میں ٹریفک حادثات، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی
لاہور(آئی این پی)صوبائی دارالحکومت لاہور میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق اور خاتون زخمی ہوگئی۔ شاہدرہ ٹاؤن میں ماچس فیکٹری کے قریب تیز رفتار گاڑی نے موٹرسائیکل کو ٹکر مار دی۔۔۔
جس سے 55 سالہ موٹرسائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہوگیا۔ گڑھی شاہو میں بھائی اور بہن موٹرسائیکل پر جارہے تھے کہ اچانک خاتون کا عبایاموٹرسائیکل کی چین میں پھنس گیا، موٹرسائیکل پھسل کر گرنے کے نتیجے میں55 سالہ امجد موقع پر دم توڑ گیا جبکہ اس کی بہن شدید زخمی ہوگئی،جاں بحق شخص کا تعلق شاد باغ بھگت پورہ سے ہے ۔ پولیس نے دونوں واقعات میں ضابطے کی کارروائی مکمل کرتے ہوئے لاشوں کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے مردہ خانے منتقل کر دیا۔