غیر قانونی شکار پر 57افراد پر لاکھوں کے جرمانے
لاہور(این این آئی)غیر قانونی شکار پر 57 افراد پر لاکھوں روپے کے جرمانے عائد کئے گئے۔ لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، سالٹ رینج، ساہیوال، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ریجن میں آپریشنز کے دوران بٹیر اور فالکن کے 62 نٹنگ گیئرز ضبط کرلیے گئے۔
57 شکاریوں کا چالان کیا گیا اور ساڑھے 11 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے ۔ترجمان کے مطابق بہاولپور ڈویژن میں 25 گیئرز ضبط کرکے 12 شکاریوں کو 6 لاکھ 66 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا اور درجنوں بٹیر آزاد کرائے گئے جبکہ ایک نیل گائے کا بچہ بھی ریسکیو کیا گیا۔