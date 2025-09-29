شہریوں کو جعلی ای چالان کے ایس ایم ایس ملنے لگے
لاہور(این این آئی)شہریوں کو جعلی ای چالان ایس ایم ایس موصول ہونے کے واقعات پر سیف سٹی اتھارٹی نے خبردار کر دیا ہے۔ ترجمان سیف سٹی کے مطابق ادارہ کبھی بھی ایس ایم ایس کے ذریعے شہریوں سے بینک تفصیلات یا کسی بھی مالی معلومات کا تقاضا نہیں کرتا۔
ای چالان صرف پنجاب حکومت کے سرکاری نمبر 8070 سے بھیجے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی نمبر سے موصول ہونے والا پیغام جعلی تصور کیا جائے ۔ترجمان نے کہا کہ جعلساز افراد شہریوں کو کسی لنک پر کلک کرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان سے رقم لوٹ سکیں۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک میسج پر ادائیگی نہ کریں اور ایسی کسی بھی صورتحال میں فوری طور پر 15 یا ایف آئی اے سے رجوع کریں۔سیف سٹی کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ ادارے کی تمام سروسز شہریوں کے لیے بالکل مفت ہیں اور عوام کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ ایسے فراڈ میسجز سے محتاط رہیں۔