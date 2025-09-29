صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹرک سیکنڈ اینول امتحان کا آج سے آغاز،91مراکز قائم

  • لاہور
میٹرک سیکنڈ اینول امتحان کا آج سے آغاز،91مراکز قائم

لاہور (خبر نگار)لاہور تعلیمی بورڈ کے زیرِ اہتمام میٹرک سیکنڈ اینول امتحانات 2025 کے پہلے پرچے کا آغاز آج بروز پیر سے ہو رہا ہے۔

تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مارننگ شفٹ میں ایجوکیشن، القرآن اور جیو میٹریکل اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ کے پرچے لیے جائیں گے جبکہ شام کی شفٹ میں تاریخ پاکستان، تاریخ اسلامک / مسلم اور غذا و غذائیت کے امتحانات ہونگے ۔امتحانات کیلئے مجموعی طور پر91امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے38طالبات،51طلبہ اور 2 جیلوں کے امیدواروں کے لیے مخصوص ہیں۔

