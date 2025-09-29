میٹرک سیکنڈ اینول امتحان کا آج سے آغاز،91مراکز قائم
لاہور (خبر نگار)لاہور تعلیمی بورڈ کے زیرِ اہتمام میٹرک سیکنڈ اینول امتحانات 2025 کے پہلے پرچے کا آغاز آج بروز پیر سے ہو رہا ہے۔
تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مارننگ شفٹ میں ایجوکیشن، القرآن اور جیو میٹریکل اینڈ ٹیکنیکل ڈرائنگ کے پرچے لیے جائیں گے جبکہ شام کی شفٹ میں تاریخ پاکستان، تاریخ اسلامک / مسلم اور غذا و غذائیت کے امتحانات ہونگے ۔امتحانات کیلئے مجموعی طور پر91امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے38طالبات،51طلبہ اور 2 جیلوں کے امیدواروں کے لیے مخصوص ہیں۔