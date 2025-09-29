جنرل ہسپتال کیلئے انفیکشن کنٹرول اور متعدی امراض کی روک تھام پر ایوارڈ
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے) پنجاب ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے جنرل ہسپتال کو انفیکشن کنٹرول اور متعدی امراض کی روک تھام میں شاندار کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا ہے۔
نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے اشتراک سے ہونے والے حالیہ سروے میں لاہور جنرل ہسپتال پنجاب کے سرکردہ چار ہسپتالوں میں شامل ہوا اور ٹیچنگ ملٹی ڈسپلنری ہسپتالوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ماہرین کے مطابق لاہور جنرل ہسپتال کا انفیکشن کنٹرول ماڈل مریضوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ صوبے کے دیگر اداروں کے لیے بھی ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔