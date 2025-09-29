صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ہسپتال کیلئے انفیکشن کنٹرول اور متعدی امراض کی روک تھام پر ایوارڈ

  • لاہور
جنرل ہسپتال کیلئے انفیکشن کنٹرول اور متعدی امراض کی روک تھام پر ایوارڈ

لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے) پنجاب ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ نے جنرل ہسپتال کو انفیکشن کنٹرول اور متعدی امراض کی روک تھام میں شاندار کارکردگی پر ایوارڈ سے نوازا ہے۔

 نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے اشتراک سے ہونے والے حالیہ سروے میں لاہور جنرل ہسپتال پنجاب کے سرکردہ چار ہسپتالوں میں شامل ہوا اور ٹیچنگ ملٹی ڈسپلنری ہسپتالوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ماہرین کے مطابق لاہور جنرل ہسپتال کا انفیکشن کنٹرول ماڈل مریضوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ صوبے کے دیگر اداروں کے لیے بھی ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر