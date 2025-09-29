صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ بڑھائی جائے :مقررین

  • لاہور
لاہور( آئی این پی)انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 31دسمبرتک توسیع کی جائے،فارم میں ابھی بھی ابہام پایا جا رہا ہے ،پہلے 18اگست کو ریٹرن فارم میں تبدیلیاں کی گئیں اور کہا گیا۔۔۔

 ریٹرن فارم اب مکمل ریٹرن فائل کریں مگر اس کے بعد بھی ریٹرن فارم اور ایف بی آر سسٹم میں مسائل آ رہے ہیں۔جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن اسحاق بریار ،صدر انٹر نیشنل لائرز ایسوسی ایشن پنجاب چیپٹر عاشق علی،سینئر نائب صدر غلام حسین،فنانس سیکرٹری عدیل شاہد نے ‘‘ٹیکس اور عوام ’’مذاکرے سے خطاب کیا۔

