امتحانی قواعد و ضوابط پر عمل کرنیکا حکم
لاہور(خبر نگار)چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن لیفٹیننٹ جنرل(ر)عبدالعزیز نے امتحانی مراکز میں قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل اورعملے کو اُمیدواروں کے کوائف و شناختی کارڈ کی صحیح جانچ پڑتال کرنے کا حکم دیا ہے۔
انکا کہنا ہے کہ صرف صحیح اور مکمل دستاویزات رکھنے والے امیدواروں کو امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے ۔ چیئرمین نے ممبران کے ہمراہ مختلف امتحانی مراکز کا دور ہ کیا اورانتظامات کا جائزہ لیا۔ پی پی ایس سی کے زیر انتظام لاہور سمیت مختلف ڈویژنز میں دو روزہ امتحانات کا سلسلہ مکمل ہو گیا،60 ہزار اُمیدواروں نے تحریری امتحان میں حصہ لیا۔ مکمل دستاویزات نہ ہونے پر امیدواروں کو داخلے سے روک دیا گیا۔