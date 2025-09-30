پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ،ریجنل باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ کا انقعاد
لاہور(خبر نگار)جی جی یونیورسٹی میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اشتراک سے لاہور ریجن باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ کا انعقاد کیا گیا۔
افتتاحی سیشن میں ٹرافی کی رونمائی اور نمائشی فائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ مہمانِ خصوصی وزیراعظم یوتھ پروگرام کے سپیشل ریپریزنٹیٹو رضوان انور تھے جنہوں نے خطاب میں کہاطلبہ کو نوکری کے مواقع بھی فراہم کیے جائینگے ۔ ڈاکٹر شوکت نے تقریب سے خطاب میں کہا فیصل آباد، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور اور سیالکوٹ میں باکسنگ ٹرائلز ہوچکے ہیں،باکسنگ لیگ کا آغاز 6اکتوبر کو کیا جائے گا۔پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو صحتمند کھیلوں کی سرگرمیوں میں شریک کرنا اور انکی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے۔