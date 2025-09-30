صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ،ریجنل باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ کا انقعاد

  • لاہور
پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ،ریجنل باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ کا انقعاد

لاہور(خبر نگار)جی جی یونیورسٹی میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اشتراک سے لاہور ریجن باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ کا انعقاد کیا گیا۔

افتتاحی سیشن میں ٹرافی کی رونمائی اور نمائشی فائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ مہمانِ خصوصی وزیراعظم یوتھ پروگرام کے سپیشل ریپریزنٹیٹو رضوان انور تھے جنہوں نے خطاب میں کہاطلبہ کو نوکری کے مواقع بھی فراہم کیے جائینگے ۔ ڈاکٹر شوکت نے تقریب سے خطاب میں کہا فیصل آباد، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور اور سیالکوٹ میں باکسنگ ٹرائلز ہوچکے ہیں،باکسنگ لیگ کا آغاز 6اکتوبر کو کیا جائے گا۔پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو صحتمند کھیلوں کی سرگرمیوں میں شریک کرنا اور انکی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ کیلئے وزیراعلیٰ کا9ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج،30کلو میٹر سیوریج لائن بھی شامل

ادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ:سٹور مالکان بلیک میں فروخت کرنے لگے

پولیو کے خاتمہ کیلئے مشترکہ جد و جہد کرنا ہو گی:عبد الرزاق

گجرات :کھانے پینے کے مراکز اور ڈیری یونٹس کو جرمانے

اساتذہ معاشرے کی فکری و اخلاقی بنیاد کے معمار:عفت سجاد

گیپکو ہائوسنگ فا ئو نڈیشن کے متاثرین کا احتجاج اور دھرنا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس