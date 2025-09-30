صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دریا کیساتھ حفاظتی بند کیلئے روڈا کااراضی مالکان کو آخری نوٹس

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)حالیہ بارشوں اور سیلابی تباہی کے بعد راوی اربن ڈویلپمنٹ اتھارٹی(روڈا)نے دریائے راوی کے ساتھ حفاظتی بند بنانے کیلئے اراضی مالکان کو آخری نوٹس جاری کر دیا۔

ضلع لاہور اور شیخوپورہ کی وہ تمام زمینیں جو دریا کے ساتھ آتی ہیں اس منصوبے کا حصہ بنیں گی۔ مالکان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے کاغذات اور قبضہ دستاویزات کے ہمراہ روڈا دفتر رجوع کریں۔ جانچ پڑتال کے بعد اراضی کا حصول ممکن بنایا جائے گا تاکہ بند کی تعمیر میں رکاوٹ نہ آئے ۔پنجاب حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ کسی نے زمین دینے میں تاخیر کی یا رکاوٹ ڈالی تو سخت کارروائی ہوگی۔کارِ سرکار میں مداخلت کے تحت مقدمات درج کیے جائینگے تاکہ منصوبے کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جا سکے ۔بند کی تعمیر کیلئے آنیوالی زمین پر کاشتکاری ہوگی نہ ہی کوئی نئی تعمیرات کی اجازت،فیصلے کا مقصد دونوں اضلاع کو مستقبل کے ممکنہ سیلاب سے بچانا ہے۔

