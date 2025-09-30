امیر بالاج قتل کیس:گوگی بٹ کی ضمانت میں 8 اکتوبر تک توسیع
لاہور(کورٹ رپورٹر)سیشن عدالت نے اندورن لاہور کی معروف کاروباری شخصیت امیر بالاج ٹیپوقتل کیس میں ملزم عقیل عرف گوگی بٹ کی عبوری ضمانت میں 8 اکتوبر تک توسیع کردی۔
ایڈیشنل سیشن جج نجف حیدر کے روبروکیس کی سماعت پرضمانت کی معیاد ختم ہونے پر ملزم گوگی بٹ سخت سکیورٹی میں عدالت پیش ہوئے اور حاضری لگوائی۔عدالت نے پراسیکیوٹر کو نوٹس جاری کرکے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کرلئے۔ 18 فروری 2024 کو چوہنگ کے علاقے میں شادی تقریب میں امیر بالاج کے قتل پر ملزم کیخلاف پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔