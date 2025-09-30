صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبہ کی شادی ،عمرکاتعین:پراسیکیوٹر جنرل کوتحقیقات کا حکم

  • لاہور
طالبہ کی شادی ،عمرکاتعین:پراسیکیوٹر جنرل کوتحقیقات کا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہورہائیکورٹ نے بازیاب ہونے والی طالبہ کی شادی اور عمر کے تعین سے متعلق پراسیکیوٹر جنرل پنجاب فرہاد شاہ کو تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے 6 اکتوبر کو رپورٹ طلب کرلی۔

جسٹس علی ضیا باجوہ نے کراچی کے اغوا کیس پرسماعت کی ،ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران ودیگرپولیس افسر پیش ہوئے اورلڑکی کو بازیاب کرواکر عدالت پیش کردیا ۔جسٹس علی ضیانے ڈی آئی جی آپریشنز کی کارکردگی پراظہار اطمینان کرتے کہاویلڈن ، شاباش ڈی آئی جی صاحب یہی پولیس کا اصل کام ہے اور لڑکی سے استفسار کیاکہ آپ اتنے روز کہاں غائب تھیں؟ لڑکی نے جواب دیا میں نے شادی کی ہے اور شوہر کے ساتھ تھی عدالت نے استفسار کیاکہ کس کلاس کی طالبہ ہو اورعمر کیا ہے ؟ لڑکی نے جواب دیا 9ویں کی طالبہ ہوں اور ساڑھے 17سال عمر ہے ۔لڑکی کے والد نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے اسکی عمر15سال ہے اورنادرا کا ریکارڈ پیش کردیا ۔عدالت نے پراسیکیوٹرجنرل کوتحقیقات کاحکم دیکر لڑکی کو ایک ہفتے تک دارالامان بھجوادیا اور مزید سماعت 6اکتوبر تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے فور منصوبے میں تاخیر،آبی بحران کا خدشہ

دودھ میں نمک،شوگر،ڈیٹرجنٹ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف،کارروائی کا فیصلہ

دسمبر میں ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ،تیاریاں تیز

وزیربلدیات نے مخدوش عمارتوں کی فہرست طلب کرلی

ناقص ٹیکس کلیکشن سب سے بڑا مالیاتی چیلنج،گورنر

نیشنل گیمز کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس