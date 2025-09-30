صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو ایچ ایس بورڈ آف سٹڈیز کااجلاس، امتحانات کا کیلنڈرمنظور

  • لاہور
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے بورڈ آف سٹڈیز الائیڈ ہیلتھ سائنسز کا 35 واں اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احسن وحید راٹھور کی زیر صدارت ہوا۔

ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی اور بی ایس الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے سالانہ امتحانات 2025 کا کیلنڈر منظور کیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ الحاق شدہ کالجوں میں بی ایس الائیڈ ہیلتھ سائنسز فرسٹ اور سیکنڈ پروفیشنل امتحانات فروری 2026کے تیسرے ہفتے، تھرڈ پروفیشنل مارچ کے تیسرے ہفتے اور فورتھ پروفیشنل اپریل کے تیسرے ہفتے سے ہونگے ۔ اسی طرح ڈی پی ٹی کے پہلے ، دوسرے اور تیسرے پروفیشنل امتحانات فروری کے تیسرے ہفتے ، چوتھے پروفیشنل مارچ کے آخری ہفتے اور فائنل پروفیشنل اپریل کے تیسرے ہفتے میں ہونگے ۔مزید برآں بی ایس الائیڈ ہیلتھ سائنسز خزاں 2025 کی کلاسز 16 اکتوبر سے شروع کرنے کی منظوری دی گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ کسی بھی انڈر گریجوایٹ پروگرام میں طلبہ کی تعداد دس سے کم ہونے پرکلاسز شروع نہیں کی جائینگی۔

