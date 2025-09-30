صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے ایونیو ون نگوسیئیشن کمیٹی قائم،بورڈ ممبران نظر انداز

  • لاہور
ایل ڈی اے ایونیو ون نگوسیئیشن کمیٹی قائم،بورڈ ممبران نظر انداز

لاہور(شیخ زین العابدین)ایل ڈی اے ایونیو ون کی نگوسیئیشن کمیٹی تشکیل دیدی گئی۔ اس بار ایل ڈی اے بورڈ ممبران کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔

کمیٹی کی تشکیل پر مختلف حلقوں میں شکوک و شبہات جنم لینے لگے ۔ماضی میں ہر نگوسیئیشن کمیٹی میں بورڈ ممبران کو شامل کیا جاتا رہا تاہم نئی کمیٹی میں بورڈ ممبران کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔یہ کمیٹی اراضی کی خریداری اور عوام سے معاملات طے کرنے کیلئے بنائی گئی ہے ۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے جاری کردہ میٹنگ منٹس کے مطابق کمیٹی کو ازسر نو تشکیل دیا گیا ہے جس میں 9ممبران شامل ہیں۔ایڈیشنل ڈی جی ایل ڈی اے کمیٹی کے کنوینئر ، چیف انجینئر ایل ڈی اے ، چیف میٹرو پولیٹن پلانر اور چیف ٹاؤن پلانر بھی رکن ہونگے ۔ چیف انفارمیشن ٹیکنالوجی آفیسر، ڈائریکٹر ہاؤسنگ، ڈائریکٹر لینڈ ایکوزیشن،ڈائریکٹر لا سپریم کورٹ اور ہائیکورٹ کو بھی ممبر بنایا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق گورننگ باڈی نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ بورڈ ممبران کی مصروفیات پرکمیٹی بروقت نگوسیئیشن نہیں کر پاتی، اسی لیے انہیں اس مرتبہ شامل نہیں کیا گیا۔ کمیٹی کسی بھی مقام پر نگوسیئیشن کرے گی تو بورڈ ممبران لاعلم رہیں گے جس پر مختلف حلقوں کی جانب سے سوالات اٹھنے لگے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے فور منصوبے میں تاخیر،آبی بحران کا خدشہ

دودھ میں نمک،شوگر،ڈیٹرجنٹ،کاربونیٹ اور پانی کی ملاوٹ کا انکشاف،کارروائی کا فیصلہ

دسمبر میں ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے کا فیصلہ،تیاریاں تیز

وزیربلدیات نے مخدوش عمارتوں کی فہرست طلب کرلی

ناقص ٹیکس کلیکشن سب سے بڑا مالیاتی چیلنج،گورنر

نیشنل گیمز کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس