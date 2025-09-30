ایل ڈی اے ایونیو ون نگوسیئیشن کمیٹی قائم،بورڈ ممبران نظر انداز
لاہور(شیخ زین العابدین)ایل ڈی اے ایونیو ون کی نگوسیئیشن کمیٹی تشکیل دیدی گئی۔ اس بار ایل ڈی اے بورڈ ممبران کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔
کمیٹی کی تشکیل پر مختلف حلقوں میں شکوک و شبہات جنم لینے لگے ۔ماضی میں ہر نگوسیئیشن کمیٹی میں بورڈ ممبران کو شامل کیا جاتا رہا تاہم نئی کمیٹی میں بورڈ ممبران کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔یہ کمیٹی اراضی کی خریداری اور عوام سے معاملات طے کرنے کیلئے بنائی گئی ہے ۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے جاری کردہ میٹنگ منٹس کے مطابق کمیٹی کو ازسر نو تشکیل دیا گیا ہے جس میں 9ممبران شامل ہیں۔ایڈیشنل ڈی جی ایل ڈی اے کمیٹی کے کنوینئر ، چیف انجینئر ایل ڈی اے ، چیف میٹرو پولیٹن پلانر اور چیف ٹاؤن پلانر بھی رکن ہونگے ۔ چیف انفارمیشن ٹیکنالوجی آفیسر، ڈائریکٹر ہاؤسنگ، ڈائریکٹر لینڈ ایکوزیشن،ڈائریکٹر لا سپریم کورٹ اور ہائیکورٹ کو بھی ممبر بنایا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق گورننگ باڈی نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ بورڈ ممبران کی مصروفیات پرکمیٹی بروقت نگوسیئیشن نہیں کر پاتی، اسی لیے انہیں اس مرتبہ شامل نہیں کیا گیا۔ کمیٹی کسی بھی مقام پر نگوسیئیشن کرے گی تو بورڈ ممبران لاعلم رہیں گے جس پر مختلف حلقوں کی جانب سے سوالات اٹھنے لگے ہیں۔