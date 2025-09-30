واسا کا خالی ٹینکیوں کو آمدن کیلئے استعمال کرنے کا فیصلہ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)واسا لاہور نے عرصہ دراز سے درجنوں اوور ہیڈ ریزروائر کا پرانا نظام متروک ہونے پرخالی ٹینکیوں کو اثاثہ بنا کر آمدن کیلئے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ابتدائی طور پر گیارہ ٹینکیوں کو لیز پر دیا جا رہا ہے۔
واسا کے مطابق ان ٹینکیوں پر سیلولر کمپنیوں کے ٹاور نصب کیے جائینگے جس سے 2 کروڑ 12لاکھ 53 ہزار روپے آمدن متوقع ہے ۔ظفر علی روڈ گلبرگ کی ٹینکی سے سب سے زیادہ آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے جو 33 لاکھ 35 ہزار ہے ۔ شاہ جمال کی دو ٹینکیوں سے آمدن بالترتیب14لاکھ 75 ہزار اور 25 لاکھ78ہزار ہوگی۔ سمن آباد اور کالج بلاک اقبال ٹاؤن ٹینکی سے 14لاکھ 75 ہزار فی کس آمدن کا تخمینہ ہے ۔ٹی بلاک گلبرگ کی ٹینکی سے 12لاکھ29ہزار اور مین گلبرگ ٹینکی سے 20لاکھ 14 ہزار ،راوی بلاک اقبال ٹاؤن کی ٹینکی سے 8لاکھ ، آنند روڈ ٹینکی سے 14لاکھ 75 ہزار جبکہ گرین ٹاؤن ٹینکی سے 25 لاکھ78ہزار آمدن متوقع ہے ۔واسا حکام کا کہنا ہے کہ یہ حکمت عملی اثاثوں کو ریونیو میں بدلنے کیلئے بنائی گئی ہے تاہم شہری حلقوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان مقامات پر ٹاورز لگنے سے ماحولیاتی اثرات اور سیفٹی کے تقاضوں بارے شفافیت لازمی ہونی چاہیے۔