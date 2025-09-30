گرانفروشی پر 9 دکانیں سیل، 8 دکاندار گرفتار، جرمانے
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلمیٰ بٹ نے پیرا فورس اور ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ متعدد دکانوں پر چھاپے مارے،ٹاؤن شپ اور گردونواح میں گرانفروشی پر 9 دکانیں سیل، 8 دکاندار گرفتار جبکہ متعدد کو جرمانے عائد کیے گئے۔
سلمیٰ بٹ کا کہنا تھا کہ سیلاب کی آڑ میں مہنگی سبزیاں نہیں بیچنے دی جائینگی،عام مارکیٹ میں اشیا کی قلت کا بہانہ اور مہنگائی کرنیوالے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، دیگر علاقوں سمیت افغانستان اور ایران سے اشیا کی بروقت رسد یقینی بنائی گئی ہے ،آلو، پیاز، ٹماٹر سمیت بنیادی سبزیوں کے نرخوں میں گزشتہ برسوں کی نسبت واضح کمی ہے ، سلمیٰ بٹ نے واضح کیا کہ سیلابی اضلاع میں آلو، پیاز، بینگن اور ٹماٹر کی کوئی فصل نہیں تھی، دھوکہ اور فریب نہیں چلنے دینگے۔