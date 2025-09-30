سکولوں میں مزید ساڑھے 12 ہزار عارضی اساتذہ بھرتی کرنیکا فیصلہ
لاہور(خبر نگار)سرکاری سکولوں میں مزید ساڑھے 12 ہزار عارضی بھرتی کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔ پنجاب کے سرکاری سکولوں میں مجموعی طور پر 25 ہزار ایس ٹی آئیز رکھنے کی منظوری دیدی گئی۔
ٹیچر بننے کے خواہش مند افراد کیلئے اچھی خبر، سرکاری سکولوں میں 25 ہزار سے زائد اساتذہ کوعارضی بھرتی کیا جائے گا ۔وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے واضح کیا ہے کہ پچھلے سال رکھے گئے ایس ٹی آئیز کے کنٹریکٹ میں توسیع کی جائے گی۔وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھرتیوں کی منظوری دیدی ہے۔ایس ٹی آئیز کی بھرتی کیلئے جلد اشتہار دیا جائے گا۔اساتذہ کو ماہانہ 45 ہزار تنخواہ دی جائے گی ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اساتذہ کو چار ماہ کا کنٹریکٹ دیا جائے گا۔پنجاب کے سرکاری سکولوں میں اس وقت ہزاروں اساتذہ کی مستقل اسامیاں خالی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کی طرح محکمہ سکول ایجوکیشن نے بھی مستقل کے بجائے عارضی اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔