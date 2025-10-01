صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ خوراک کے 3افسر کرپشن پر نوکری سے برخاست

  • لاہور
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر فوڈ ڈائریکٹوریٹ پنجاب شفافیت کی جانب گامزن ہے۔

ترجمان محکمہ پرائس کنٹرول پنجاب کے مطابق نااہلی، کرپشن اور مافیا کی سہولت کاری کرنے پر 3 افسروں کو نوکریوں سے برخاست کردیا گیا، برخاست ملازمین کیخلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی سفارشات بھی بھجوا دی گئیں،رحیم یار خان کے فوڈ گرین انسپکٹر پر سرکاری باردانہ میں خورد برد کا الزام ثابت ہونے پر 25 لاکھ روپے کی ریکوری کا حکم بھی دے دیا گیا۔ علاوہ ازیں 4 فوڈ گرین انسپکٹرز اور 2 فوڈ گرین سپروائزر کے بھی تبادلے کر دیے گئے ہیں۔

