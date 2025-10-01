شوہر کو قتل کر کے دل کا دورہ پڑنے کا ڈرامہ کرنیوالی بیوی گرفتار
لاہور (آئی این پی) شوہر کو قتل کر کے دل کا دورہ پڑنے کا ڈرامہ کرنیوالی بیوی کو گرفتار کرلیا گیا۔
تفصیل کے مطابق غازی آباد کے علاقے میں گھریلو ناچاقی پر شوہر کو قتل کر کے دل کا دورہ پڑنے کا ڈرامہ رچانے والی بیوی کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔پولیس نے بتایا کہ ملزمہ رضوانہ یاسمین نے تفتیش کے دوران اعتراف کیا کہ اس نے شوہر مشتاق احمد کو نشہ آور نشہ آور چیز دے کر قتل کیا۔پولیس نے مقتول کے بھائی احسان احمد کی مدعیت میں ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔