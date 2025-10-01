صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اہلکارکو دھمکیاں،عقیل عرف گوگی بٹ کی عبوری ضمانت کی توثیق

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور کی سیشن کورٹ نے پولیس اہلکار شکیل بٹ کو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں عقیل عرف گوگی بٹ کی عبوری ضمانت کی توثیق کردی۔۔۔

 ایڈیشنل سیشن جج ساجدہ احمد چودھری نے عبوری ضمانت کا فیصلہ سنایا،تھانہ اچھرہ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ عدالت عبوری ضمانت منظور کرے جبکہ مدعی سب انسپکٹر شکیل بٹ کے وکیل نے ضمانت کی مخالفت کی اور ضمانت مسترد کرنے کی استدعا کی عدالت نے دلائل سننے کے ۔بعد عقیل عرف گوگی بٹ کی عبوری ضمانت کی توثیق کردی۔

