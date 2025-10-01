صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

15ہزاراساتذہ کی پھر غیرتدریسی ڈیوٹیاں لگادی گئیں

  • لاہور
15ہزاراساتذہ کی پھر غیرتدریسی ڈیوٹیاں لگادی گئیں

لاہور(خبر نگار)اساتذہ کی ایک دفعہ پھر غیر تدریسی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں ،صوبے بھر کے 15 ہزار اساتذہ کی غیر تدریسی ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔

تفصیلات کے مطابق وزیر تعلیم کے اعلانات پر عملدرآمد نہ ہوا ۔واضح ہدایات کے باوجود اساتذہ کی غیر تدریسی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں ۔پنجاب بھر میں 15 ہزار اساتذہ کی سوشو اکنامک سروے پر ڈیوٹیاں لگادی گئیں۔محکمہ سکول ایجوکیشن نے اساتذہ کے غیرتدریسی ڈیوٹیاں کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے ۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ پابندی کے باوجود اساتذہ کی غیر تدریسی ڈیوٹیاں لگانا اپنے ہی احکامات کی خلاف ورزی ہے ۔اساتذہ سکولوں میں پڑھائیں یا سروے پر ڈیوٹیاں سرانجام دیں۔ڈیوٹیاں ختم نہ کیں تو بھرپور احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔

