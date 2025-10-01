صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی تعمیرات پر 97املاک سربمہر

  • لاہور
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) ٹیموں نے گزشتہ روزمختلف سکیموں اور ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن کرکے 97املاک سربمہرکر دیں۔

ایل ڈی اے ٹیموں نے گلبرگ،نیو گارڈن ٹاؤن، فیروز پور روڈ، پائن ایونیو میں آپریشن کیا۔غیرقانونی کمرشل استعمال، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پرگلبرگ،نیو گارڈن ٹاؤن میں 23املاک،فیروزپور روڈ پر40 املاک سربمہر کر دیں۔ٹیموں نے ریکوری آپریشن کے دوران پائن ایونیو میں 22املاک،سبزہ زار میں 12املاک سیل کر دیں۔ سیل کی گئی املاک میں نجی بینک، ماربل شاپ، الیکٹرانکس شاپ،نجی سکول، ریستوران، کلینک، فارمیسی، فوڈ پوائنٹ، دکانیں، دفاتر ودیگر شامل ہیں۔

