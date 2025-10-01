صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی بی ڈی روٹ 47پر فیز ٹو منصوبے کے آغاز کااعلان

  • لاہور
لاہور (سٹاف رپورٹر سے) لاہور میں سی بی ڈی روٹ 47 کا ترقیاتی سفر ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ فیز ون مکمل کرنے کے بعد اب فیز ٹو کے آغاز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔

سی بی ڈی پنجاب نے روٹ 47 کے فیز ٹو پر ترقیاتی کام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ۔ فیز ون میں اس روٹ کو سنٹر پوائنٹ سے والٹن روڈ تک لنک کیا گیا، رین ہارویسٹنگ لیک اور سائیکل لین کو فعال بنایا گیا، بیوٹیفکیشن اور پودے لگانے کے ساتھ فلائی اوور بھی تعمیر کیا گیا۔ ترجمان سی بی ڈی پنجاب کے مطابق فیز ٹو میں فلائی اوور پر سولر پینلز کی تنصیب کے لیے ٹینڈر جلد جاری کیا جائے گا۔ سولر پینلز کے لیے سٹرکچر پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے ۔فیز ٹو میں سائیکل ٹریک کو مزید وسعت دی جائے گی، جبکہ ترقیاتی کام میں گرین سپیسز اور ماحول دوست اقدامات بھی شامل ہوں گے ۔ ٹینڈر کے بعد سولر پینلز کی تنصیب کا کام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے گا۔

